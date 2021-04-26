Прибуток Укроборонпрому зріс до 2,5 мільярда

Державний концерн "Укроборонпром" завершив 2020 рік з чистим прибутком 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє Марлін, який проаналізував зведений звіт концерну про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року.

При цьому виконання фінансового плану за минулий рік, у якому був запланований чистий прибуток 2,096 млрд грн, становило 121,9%.

За результатами 2019 року концерн "Укроборонпром" відзвітував про 1,2 млрд грн прибутку.

За минулий рік підприємствами-учасниками концерну сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 7,1 млрд грн, що більше від запланованої сплати на 182 млн грн (виконання плану на 102,6%).

Разом з тим аналіз звіту за 2020 рік свідчить, що за показником чистий дохід від реалізації продукції на внутрішньому ринку та на експорт, виконання плану сягнуло 89,3% та становить 37,4 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зазначений показник зменшився на 2,3 млрд грн (на 5,8%).

На додатковий запит Марлін пояснили, що на об’єми реалізації продукції негативно вплинули обмеження, які були введені в країні та світі, у зв’язку з пандемією COVID-19.

Також були перераховані інші проблеми, які вплинули на виробничі та фінансові показники. А саме: податкове навантаження на підприємства; компенсація витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій; низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів; незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

Протягом 2020 року звільнено з роботи ‒ 7 керівників; увільнено від виконання обов’язків ‒ 8 керівників, а також 1 керівник був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

За підсумками 2020 року витрати на оплату праці на підприємствах концерну сягнули 11 млрд грн та були розподілені серед 67 252 працевлаштованих осіб.

Станом на 31 грудня 2020 року в управлінні державного концерну знаходяться 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств, 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств.

Нещодавно "Укроборонпром" передав Фонду держмайна на приватизацію 17 підприємств: на 15 підприємствах виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, а ще два не беруть участь у держоборонзамовленні.

Економічна правда