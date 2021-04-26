Державний банк отримав найбільші прибутки у першому кварталі

Серед українських банків найвищі прибутки у першому кварталі 2021 року отримав державний ПриватБанк, найбільші збитки – Правекс-Банк.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Так, ПриватБанк задекларував 2,129 млрд грн чистого прибутку, найбільший збиток зафіксував Правекс-Банк – 35,966 млн грн.

Другу позицію в списку найприбутковіших банків посів Райффайзен Банк Аваль (1,473 млрд грн), третю - ПУМБ (1,18 млрд грн).

На четвертій позиції за підсумками першого кварталу 2021 року перебуває Альфа-Банк (1,052 млрд грн), на п'ятій - Універсал Банк (1 млрд грн).

За даними регулятора, за збитковістю друге місце посів БТА Банк (-11,5 млн грн), третє - Український банк реконструкції та розвитку (-9,18 млн грн), четверте - Юнекс Банк (-6,145 млн грн), а п'яте - Альпарі Банк (-5,5 млн грн).

Відтак, прибутковими у цей період були 65 із 73 банків, які працюють в Україні.

Нагадуємо:

Українські банки за підсумками січня 2021 року отримали 4,05 млрд грн чистого прибутку, найбільш прибутковим у січні був Приватбанк - 1,535 млрд грн.

За підсумками січня 2021 року державний "Укрексімбанк" прозвітував про прибуток в 102 млн грн - таким чином, банк прозвітував про прибуткову діяльність уперше з грудня 2019 року.