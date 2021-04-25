270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на "карантинні" 8000

270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Якщо правильно заповнені всі дані, то протягом 10 днів виплата надійде на рахунок", - зазначив він.

Нагадаємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.