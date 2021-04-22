Виплата держдопомоги ФОПам: НБУ скасував комісію за проведення операцій

Нацбанк не стягуватиме з банків комісію за проведення операцій у системі електронних платежів, пов'язаних із наданням держдопомоги під час посиленого карантину.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що таке тимчасове рішення - на період здійснення виплат застрахованим особам - регулятор запровадив з 21 квітня 2021 року.

"У квітні цього року уряд вирішив продовжити практику надання одноразової державної допомоги найманим працівникам суб’єкта господарювання або фізичним особам - підприємцям, які спеціалізуються на певних видах економічної діяльності та можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їхньої діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів у 2021 році.

Кошти для виплати допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк". АТ "Ощадбанк" перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, який зазначений у заяві на отримання допомоги від держави", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що безоплатними також будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини.

"Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 21 квітня 2021 року № 33 "Про внесення зміни до тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування", - зазначили у прес-службі регулятора.

Система електронних платежів Національного банку України - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України.

Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:

від 0 до 5 000,00 грн - 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн - 10 грн, без ПДВ.

Нагадуємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда