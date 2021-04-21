Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 22 квітня на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,70 грн (на 21 квітня – 33,74 гривні).

Нагадуємо:

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 квітня на рівні 28,01 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.

Економічна правда