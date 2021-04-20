Курс гривні до долара майже не змінився
Вівторок, 20 квітня 2021, 20:30
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 квітня на рівні 28,01 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,74 грн (на 20 квітня – 33,71 гривні).
Нагадуємо:
20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.
Економічна правда
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