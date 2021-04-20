Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара майже не змінився

Вівторок, 20 квітня 2021, 20:30
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 квітня на рівні 28,01 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,74 грн (на 20 квітня – 33,71 гривні).

Нагадуємо:

20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 20 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 20 квітня 2021, 10:55
Офіційний курс: гривня різко ослабла до євро 19 квітня 2021, 20:20
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції 19 квітня 2021, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!