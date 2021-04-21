Курс валют на 21 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,01 - 28,02 гривні;

Євро – 33,62 - 33,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,86 – 28,05 гривні. Євро купують по 33,39 гривні, продають по 33,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,90 - 27,97 гривні, євро - 33,48 - 33,61 гривні.

Нагадуємо:

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 квітня на рівні 28,01 гривні.

Економічна правда