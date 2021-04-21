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Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

Середа, 21 квітня 2021, 17:50
 

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,01 - 28,02 гривні;

Євро – 33,70 - 33,73 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,92 – 28,10 гривні. Євро купують по 33,41 гривні, продають по 33,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,96 - 28,04 гривні, євро - 33,55 - 33,65 гривні.

Нагадуємо:

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 квітня на рівні 28,01 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

Економічна правда

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