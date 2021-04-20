Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку
Вівторок, 20 квітня 2021, 17:55
20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 28,00 – 28,02 гривні;
Євро – 33,71 – 33,73 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.
20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Економічна правда
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