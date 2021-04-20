Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,00 – 28,02 гривні;

Євро – 33,71 – 33,73 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда