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Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:55
 

20 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,00 – 28,02 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,00 – 28,02 гривні;

Євро – 33,71 – 33,73 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда

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