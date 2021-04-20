Новини 20 квітня: Україні загрожує дефіцит дизпального, ціни на квартири зростають

Про дефіцит дизпального. Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпального через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснєфті".

Про ціни на квартири. Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про поїзди. Капітальний ремонт двоповерхових поїздів Skoda виконується за графіком, перший з двох поїздів компанія отримає до кінця цього року.

Про прибуток НБУ. Нацбанк перерахує 24,43 млрд грн прибутку до держбюджету у 2021 році - таким чином, НБУ планує перерахувати на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет-2021 (33 млрд грн).

Про 8 тисяч. ФОПи та наймані працівники з регіонів, котрі вже вийшли із "червоної" зони карантинних обмежень, також зможуть отримати по 8 тис грн.

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