Новини 20 квітня: Україні загрожує дефіцит дизпального, ціни на квартири зростають
Про дефіцит дизпального. Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпального через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснєфті".
Про ціни на квартири. Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про поїзди. Капітальний ремонт двоповерхових поїздів Skoda виконується за графіком, перший з двох поїздів компанія отримає до кінця цього року.
Про прибуток НБУ. Нацбанк перерахує 24,43 млрд грн прибутку до держбюджету у 2021 році - таким чином, НБУ планує перерахувати на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет-2021 (33 млрд грн).
Про 8 тисяч. ФОПи та наймані працівники з регіонів, котрі вже вийшли із "червоної" зони карантинних обмежень, також зможуть отримати по 8 тис грн.
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