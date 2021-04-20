НБУ перерахує до казни 24,4 мільярда – це менше, ніж передбачено в законі про держбюджет

Нацбанк перерахує 24,43 млрд грн прибутку до держбюджету у 2021 році - таким чином, НБУ планує перерахувати на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет-2021 (33 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Рада НБУ 20 квітня затвердила консолідовану фінансову звітність Нацбанку за 2020 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

"За підсумками 2020 року прибуток до розподілу Національного банку становить 40,7 млрд грн. Ця сума традиційно відповідно до Закону України "Про Національний банк України" частково спрямовуватиметься до державного бюджету України, частково - в загальні резерви НБУ", - йдеться у повідомленні.

"У 2021 році Нацбанк перерахує до державного бюджету 24,43 млрд грн свого прибутку. Відповідно держава отримає практично на 2 млрд грн більше, ніж Національний банк очікував, коли надавав минулого року прогнозну суму для закладення в цьогорічний бюджет.

НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Міністерством фінансів", - заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У НБУ нагадали, що прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,63 млрд грн.

"Решта прибутку до розподілу (16,3 млрд грн) спрямовуватиметься на збільшення загальних резервів центрального банку, які згідно з вимогами ЗУ "Про Національний банк Україниˮ повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку", - пояснили в регуляторі.

Нагадаємо, в законі про держбюджет на 2021 рік передбачено, що НБУ за підсумками 2020 року перерахує в бюджет не менше 33 млрд грн.

Нагадаємо:

У листопаді у НБУ були здивовані збільшенням суми, яку мають переказати до бюджету-2021.

"Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 мільярдів гривень", - заявив тоді голова НБУ Кирило Шевченко.

"Згідно з прогнозом Національного банку, ця сума буде (за підсумками 2020 року, – ЕП) на рівні 21,6 мільярдів гривень. В законі стоїть 33. Наш прогноз максимально наближений до реальності. Він ще може бути відкоригований за рахунок останніх днів року. Крім того, його ще треба буде підтвердити висновком незалежного аудитора і після цього перерахувати до державного бюджету.

В будь-якому випадку ця сума не буде в півтора рази більшою. Для нас це ще й питання нашої фінансової незалежності", - додав він.

Економічна правда