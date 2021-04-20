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Ціни на квартири зросли на 12% за рік – Держстат

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:10
 

Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.

У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.

Нагадуємо:

За даними Lun.ua, в березні 2021 року середня вартість квадратного метра в житлових комплексах комфорт-класу становила 890 доларів.

За даними порталу 100realty, в березні 2021 року середня вартість квадратного метра в житлових комплексах комфорт-класу становила 28,2 тис грн або близько 1 тис доларів.

Головний архітектор архітектурного бюро "Архіматика" Дмитро Васильєв вважає, що вартість квадратного метра в житлі "хорошого" комфорт-класу до кінця 2021 року підвищиться до 2 тисяч доларів.

Детальніше читайте за посиланням: Дмитро Васильєв, Архіматика: Побудовані у 2000-х київські райони перетворяться на гетто

Економічна правда

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нерухомість будівництво житло ціни Держстат

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