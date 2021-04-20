ФОПи з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати по 8 тисяч

ФОПи та наймані працівники з регіонів, котрі вже вийшли із "червоної" зони карантинних обмежень, також зможуть отримати по 8 тис грн.

Про це на брифінгу заявив заступник мінісра соціальної політики Віталій Музиченко.

"Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження "червоної зони" саме державною комісією", - пояснив він.

Тому, за його словами, регіони, котрі у лютому-березні увійшли до "червоних зон", але на сьогодні вже звідти вийшли, також мають право на отримання допомоги.

Музиченко додава, що у цих регіонах строк виплат такий же, як і в областях, які зараз перебувають у "червоних зонах".

Нагадуємо:

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда