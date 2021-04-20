Курс валют на 20 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 28,00 - 28,02 гривні;
Євро – 33,73 - 33,75 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,86 – 28,05 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,78 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,91 - 27,98 гривні, євро - 33,47 - 33,61 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.
19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,99 - 28,01 гривні.
19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 квітня на рівні 28,00 гривні.
Економічна правда
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