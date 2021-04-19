Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня різко ослабла до євро

Понеділок, 19 квітня 2021, 20:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 квітня на рівні 28,00 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,71 грн (на 19 квітня – 33,53 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,99 - 28,01 гривні.

19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції 19 квітня 2021, 17:25
Курс гривні до долара та євро трохи послабився 19 квітня 2021, 09:00
НБУ визначив курс гривні на 19 квітня 16 квітня 2021, 19:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!