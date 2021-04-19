Офіційний курс: гривня різко ослабла до євро
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 квітня на рівні 28,00 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,71 грн (на 19 квітня – 33,53 гривні).
Нагадуємо:
16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.
19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,99 - 28,01 гривні.
19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Економічна правда
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