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Курс гривні до долара та євро трохи послабився

Понеділок, 19 квітня 2021, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 16 квітня – 33,46 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,96 - 27,98 гривні.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда

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