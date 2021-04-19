Курс гривні до долара та євро трохи послабився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 16 квітня – 33,46 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,96 - 27,98 гривні.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда