Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,98 - 28,00 гривні;

Євро – 33,64 - 33,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,87 – 28,05 гривні. Євро купують по 33,32 гривні, продають по 33,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 27,97 гривні, євро - 33,42 - 33,55 гривні.

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,99 - 28,01 гривні.

Економічна правда