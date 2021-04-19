Курс валют на 19 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,99 - 28,01 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,01 - 28,03 гривні;

Євро – 33,63 - 33,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85 – 28,06 гривні. Євро купують по 33,21 гривні, продають по 33,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 28,00 гривні, євро - 33,33 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

Економічна правда