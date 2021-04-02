Шмигаль: Перші аукціони у рамках "Великої приватизації" мають пройти цього літа

Перші аукціони у рамках "Великої приватизації" мають пройти уже цього літа, серед пріоритетних об'єктів - Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Президент Готель і Перший київський машинобудівний завод "Більшовик".

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком.

"Цього тижня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розблокував процес "Великої приватизації".

Разом із головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком обговорили подальші кроки в цьому напрямку. Перші аукціони в рамках "Великої приватизації" мають пройти вже цього літа", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.

Рада на засіданні 4 лютого підтримала за основу законопроєкт щодо розблокування аукціонів великої приватизації, які зупинили через пандемію коронавірусу.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.