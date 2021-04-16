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Гривня на закритті міжбанку ослабла

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:25
 

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,98 - 28,00 гривні;

Євро – 33,52 - 33,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85 – 28,04 гривні. Євро купують по 33,17 гривні, продають по 33,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 27,99 гривні, євро - 33,34 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 квітня на рівні 27,96 гривні.

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,96 - 27,98 гривні.

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда

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