Від 1 мільйона доходу на місяць: У "дочці" "Нафтогазу" розповіли про плани на "трубу Медведчука"

В "Укртранснафті" зобов'язуються забезпечити від 1,1 до 2,5 млн грн щомісячного доходу держави від управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - з такою умовою компанія планує підписати із АРМА договір на управління.

Про це йдеться у прес-релізі "Нафтогазу".

"Для управління нафтопродуктопроводом Укртранснафта вже створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники Укртранснафти і ТОВ "Прикарпатзахідтранс" - провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Новий департамент підзвітний особисто генеральному директорові компанії - Миколі Гавриленку. Така структура дозволить ефективно розвивати новий напрямок діяльності компанії завдяки оперативності прийняття рішень", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що для повноцінного відновлення транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом необхідно врегулювати низку питань нормативно-правового характеру, зокрема:

врегулювати на законодавчому рівні можливість управителя оформити дозвіл на право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки наразі усі документи на право користування земельними ділянками оформлені на ТОВ "Прикарпатзахідтранс";

отримати дозвіл від АМКУ на концентрацію та узгоджені дії для управління трубопроводом;

отримати від НКРЕКП ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів, для чого спільно з НКРЕКП врегулювати можливість окремого порядку отримання управителем такої ліцензії;

отримати від Держмитслужби рішення про відкриття двох митних складів відкритого типу для зберігання нафтопродуктів, для чого необхідна розробка та затвердження Міністерством фінансів України спільно із Державною митною службою України змін до Порядку надання складським об’єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835, в частині підстав, процедури та переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації Управителем митного складу для зберігання нафтопродуктів для об’єктів магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

"Також необхідно укласти договори на постачання та транспортування електричної енергії для об’єктів магістрального нафтопродуктопроводу. Для цього потрібно визначити обсяг необхідної електроенергії на підставі плану транспортування дизельного палива і провести торги у системі ProZorro для вибору постачальника.

Щоб сформувати такий план транспортування, Укртранснафта планує провести низку перемовин з власниками ресурсу з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації і укласти договори про надання АТ "Укртранснафта" послуг з транспортування дизельного пального. Без наявності договірних відносин з власниками ресурсу, відновлення роботи переданого в управління нафтопродуктопроводу буде неможливим", - заявили у компанії.

"Транспортування - наш профільний бізнес. Тим паче, частина нафтопродуктопроводу проходить в одному технологічному коридорі з нафтопроводом "Дружба", тож певні наші операційні витрати не зростуть.

Я впевнений у високій кваліфікації наших працівників і що нам вдасться врегулювати й нормативні питання для якнайшвидшого відновлення роботи нафтопродуктопроводу та створення стабільного джерела доходів для бюджету України", — зазначив генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Документи на конкурсному відборі управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" подали 2 компанії.

Президент Володимир Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", протягом 2017-2019 років було знищено 400 км нафтопроводу.

"Дочка" Нафтогазу АТ "Укртранснафта" приймає на тимчасове відповідальне зберігання частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Економічна правда