Рада надала фінансування Мінагрополітики

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

Про це йдеться у документах до законопроєкту.

За результатами голосування законопроект прийнято у другому читанні і в цілому 275 голосами "за".

Даним законом відбувається перерозподіл видатків з Мінекономіки та Міндовкілля, внаслідок чого Мінагрополітики отримає фінансування на рік обсягом 6,86 млрд грн.

У Мінекономіки заберуть 6,44 млрд грн, а у Міндовкілля – 0,43 млрд грн.

Крім того, до Мінагрополітики перейдуть видатки за статтею підтримки сільгоспвиробників обсягом 4,5 млрд грн.

Жодну запропоновану правку у парламентській залі не підтримали.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 30 березня підтримала законопроєкт №5197-2, яким перерозподіляються кошти, передбачені у Держбюджеті на 2021 рік для Мінекономіки та Міндовкілля, на фінансування діяльності Міністерства аграрної політики.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що робота міністерства у повноцінному режимі почнеться з 1 березня.

Уряд ухвалив постанову № 1344 від 28 грудня 2020 року - вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року. Постанова вступила в дію з 6 січня 2021 року.

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявляв раніше прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда