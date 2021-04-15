Комітет рекомендував Раді ухвалили законопроєкт про платіжні послуги у цілому

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт щодо платіжних послуг №4364, проте не підтримав правки щодо регулювання ставок інтерчейнджу та еквайринґу.

Про це відомо з запису засідання комітету.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан зазначив, що НБУ та банки до 19 квітня спрямують до Антимонопольного комітету меморандум щодо зниження ставок інтерчейнджу. Згідно меморандуму, до 2023 року ставку знизять до 0,9%.

Він також додав, що законодавче регулювання міжбанківської комісії ставить під загрозу залучення платіжних систем Stipe та Paypal на український ринок. Цими системами користуються українські підприємці, що продають свої послуги на закордонні ринки.

Шабан пояснив, що ці системи працюють, зокрема на ринках Європи, зі ставкою еквайринґу від 2,5%, а відтак не заходитимуть на ринок України за умови її держрегулювання. Відповідну позицію підтримали в АМКУ.

Голова комітету Данило Гетманцев зазначив, що ставки на ринку справді є зависокими, проте регулювання також не підтримує – потрібно знайти шляхи її поступового зниження.

Зрештою, комітет підтримав законопроєкт №4364, у тексті якого стелі ставок не вказані. Під час свого виступу перший заступник голови комітету Ярослав Железняк заявив, що "якщо цей законопроєкт без меморандуму увійде до зали (Верховної Ради – ЕП) то ці правки будуть підтримані", з чим погодився Гетманцев.

Железняк підкреслив, що проти держрегулювання, але переконаний, що на відповідні правки у разі відсутності меморандуму знайдеться у залі 226 голосів. Зрештою, очільник комітету висловився, що правки будуть винесені та будуть голосуватися у залі.

Нагадуємо:

В Антимонопольному комітеті розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Банки будуть змушені відключити українцям Apple Pay та грейс-період за кредитними картками, якщо Рада ухвалить неринкове регулювання платіжного ринку.

У Приватбанку розкритикували законопроєкти у Раді про регулювання комісій банківського еквайрингу.

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу(міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.

Економічна правда