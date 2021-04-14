Новини 14 квітня: призначення голови Податкової, нова посада Милованова, "нахалбуд" в Одесі

Про голову Податкової. Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби терміном на 5 років.

Про "нахалбуд" в Одесі. В Одесі компанія "Будова", пов’язана з мером міста Геннадієм Трухановим та бізнесменом Володимиром Галантерником, звела будинок, що порушує вимоги щодо висоти та знаходиться на території Держспецзв’язку – жодних дозволів компанія не отримувала.

Про Милованова. Урядовці проголосували за призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Про зростання економіки. Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

Про Ощадбанк. Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Ексклюзиви ЕП

Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою

Для реалізації обіцяного президентом "доступного житла" запроваджуються нові механізми. Що цього разу пропонує влада, скільки це коштуватиме та хто в підсумку заплатить за "пільгові" позики?

Паливні домовленості уряду та нафтотрейдерів: ціни знизились, але лише до травня

Що відбувається на ринку нафтопродуктів після домовленості уряду та трейдерів щодо зниження цін на пальне та боротьби з нелегалами?