В Одесі звели ЖК, що загрожує польотам і держбезпеці – розслідування

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В Одесі компанія "Будова", пов’язана з мером міста Геннадієм Трухановим, звела будинок, що порушує вимоги щодо висоти та знаходиться на території Держспецзв’язку – жодних дозволів компанія не отримувала.

Про це йдеться у розслідуванні Заборони.

Замовник будівництва — прокуратура Одеської області. Прокуратура й "Будова" співпрацюють уже не вперше: прокуратура отримує від міста землю в оренду чи постійне користування, домовляється з забудовником про те, що частину квартир у новому ЖК отримають її працівники, та укладає договір на будівництво.

Як заявив одеський активіст Олег Михайлик, "ласі шматки землі дістаються компаніям, наближеними до мера Одеси Геннадія Труханова або його бізнес-оточення". "Будова" — одна з таких компаній.

Цю компанію неодноразово пов’язували з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником. Зокрема, за інформацією ЕП, саме він контролює "Будову".

Згідно з розслідуванням журналу НВ, у 90-их роках Галантерник був пов'язаний з угрупованням Олександра Ангерта. До неї ж, як зазначено у звіті італійської поліції, входив і Труханов.

У відкритих реєстрах серед кінцевих власників, дотичних до "Будови", можна побачити лише Дмитра Дімарського і Бориса Родіна – як пояснюють журналісти, у них теж існують певні зв’язки з мером Одеси.

Альтраїр-3 знаходиться на Люстдорфській дорозі, 55. За даними журналістів, ділянка, спеціально створена у 2016 році, належить обласному управлінню Держспецзв’язку. Це служба, що відповідає за секретність системи урядового зв’язку та кіберзахист.

У 2018 році на її територію заїхала техніка: екскаватором знесли частину складу й облаштували будівельний майданчик, згодом заклали фундамент. У Держспецзв’язку кажуть, що це не лише питання законності, але й нацбезпеки:

"Об’єкти, [які було зруйновано перед початком будівництва та які розташовані поруч], забезпечують національну безпеку та захист державного суверенітету України, її інформаційний простір. Вони розташовані на прикордонних територіях, межують із Кримом. І саме сьогодні є важливими для нацбезпеки держави", — пояснили у службі.

Крім того, ЖК загрожує безпеці польотів літаків і життю мешканців, адже забудовник самовільно, без будь-яких дозволів, звів споруди у 75 метрів замість можливих 50. Комплекс розташований в приаеродромній зоні, де без спеціального дозволу Державіаслужби можна зводити будинки не вище 50 метрів. Споруда має найвищий клас наслідків — СС3, тобто потенційні збитки вимірюються загальнодержавними масштабами. Та у Державіаслужбі повідомили, що забудовники ЖК "Альтаїр-3" за жодними дозволами не зверталися.

Житловий комплекс не отримав також дозволів від ДАБІ, без яких заборонено зводити житло, про що повідомили у департаменті самої інспекції. У відомстві розповіли, що забудовник отримував відмову в отриманні дозволів усі шість разів.

Журналісти зазначають, що у грудні 2020-го суд наклав арешт на будівництво ЖК "Альтаїр-3" через відкрите кримінальне провадження про незаконне будівництво та заволодіння землею. Зараз справу розслідує Офіс генерального прокурора спільно з поліцією. Однак будівництво триває, а квартири продають через усі доступні майданчики.

Нагадуємо:

Одеський бізнесмен Володимир Галантерник розкрив активи, підтвердивши наявність часток в ринках "Привоз", "7-ий кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті та бутік-готелі De Paris.