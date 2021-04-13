Новини 13 квітня: автосписання боргів, скорочення бюджету, падіння рубля
Про автосписання боргів. До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників долучилося вже 7 банків, зокрема – державний Приватбанк.
Про штраф виробникам сигарет. Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу групи Philip Morris International та скасував накладені у 2019 році штрафи на суму 1,18 млрд гривень.
Про рубль. Російський рубль помітно ослаб на тлі посилення геополітичної напруженості - стягування РФ військ на кордоні з Україною та перспектива нових санкцій США нервують інвесторів.
Про скорочення бюджету. Якщо МВФ не надасть Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Про РФ. Росія працює над дедоларизацією економіки і відмовою від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.
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