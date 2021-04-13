Новини 13 квітня: автосписання боргів, скорочення бюджету, падіння рубля

Про автосписання боргів. До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників долучилося вже 7 банків, зокрема – державний Приватбанк.

Про штраф виробникам сигарет. Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу групи Philip Morris International та скасував накладені у 2019 році штрафи на суму 1,18 млрд гривень.

Про рубль. Російський рубль помітно ослаб на тлі посилення геополітичної напруженості - стягування РФ військ на кордоні з Україною та перспектива нових санкцій США нервують інвесторів.

Про скорочення бюджету. Якщо МВФ не надасть Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Про РФ. Росія працює над дедоларизацією економіки і відмовою від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Ексклюзив ЕП

Грошей на пенсії не вистачає: що сталось з Пенсійним фондом та як це виправити

В прагненні підтримати підприємців і підвищити соціальні виплати влада не прорахувала наслідки для Пенсійного фонду. Грошей для виплат пенсій не вистачає.