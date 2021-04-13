Оштрафована на мільярд тютюнова компанія виграла апеляцію

Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу групи Philip Morris International та скасував накладені у 2019 році штрафи на суму 1,18 млрд гривень.

Про це повідомляє Finbalance.

Північний апеляційний госпсуд 24 березня задовольнив апеляційну скаргу ПрАТ "Філіп Морріс Україна" і ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" та скасував рішення суду першої інстанції.

Відтак, суд задовольнив позов скаржників і скасував накладені на них Антимонопольним комітетом штрафи у 2019 році на загальну суму 1,2 млрд грн.

Нагадуємо:

Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

Компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.