Автосписання боргів: до системи долучилося 7 банків

До системи автоматичного арешту рахунків громадян-бордників долучилося вже 7 банків, зокрема – державний Приватбанк.

Про це повідомляє Опендатабот.

В організації повідомляють, що банки вже почали списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. Наразі це уповноважені робити 7 банків: державний Приватбанк, Таскомбанк, Універсал Банк (зокрема, Монобанк), ОКСІ банк, Банк Восток, Індустріалбанк та ПроКредит Банк.

Під автосписанння потраплять люди, занесені до Єдиного реєстру боржників. Наразі там знаходиться 5,5 мільйонів боргів. "Більшість з них це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів", – додали в Опендатабот.

Крім 7 банків, що вже приєдналися, 44 фінустанови підключені до тестового середовища, а ще 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування.

Тобто незабаром до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.

Нагадуємо:

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.

Арешт рахунків може бути накладено за борги зі сплати тіла кредиту або відсотків за ним, за борги по сплаті аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.