Російський рубль послабився на тлі зростання напруги на кордоні з Україною – FT

Російський рубль помітно ослаб на тлі посилення геополітичної напруженості - стягування РФ військ на кордоні з Україною та перспектива нових санкцій США нервують інвесторів.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що за останній місяць рубль впав на 5%, досягнувши 5-місячного мінімуму - близько 77 рублів за долар.

"Падіння рубля протягом цього періоду було найсерйознішим серед валют країн, що розвиваються, окрім турецької ліри", - йдеться у статті.

"Аналітики очікували, що рубль відновиться в 2021 році після того, як він минулого року впав на 16% через пандемію та пов'язане з цим падіння цін на нафту.

Минулого тижня Мінекономіки РФ підвищило прогноз зростання ВВП на 2021 рік до 3,8%, але рубль натякнув на макроекономічну вразливість Москви перед напруженими відносинами із Заходом", - додає видання.

"Геополітика - це те, що зараз рухає валютним ринком - занепокоєння з приводу жорсткіших санкцій з боку США, яких було більш ніж достатньо протягом останніх тижнів", - заявила оловний економіст інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" по Росії і СНД, згадавши також про загострення ситуації на Донбасі.

Погоджується з нею і головний стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

"Цілком очевидно, що зараз занепокоєння щодо геополітики впливає на рубль", - підкреслив він.

"Занепокоєння також вразило ринок суверенних облігацій Росії на тіл загрози американських санкцій у відповідь на хакерство SolarWinds, втручання Москви у президентські вибори 2020 року та отруєння та тюремне ув'язнення Олексія Навального", - пише FT.

Нагадаємо:

Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

У президента Володимира Зеленського 1 квітня відбулася таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України.

Економічна правда