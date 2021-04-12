Новини 12 квітня: збитки Укренерго, перші потяги на водні

Про водень: Чотири французьких регіони підписали контракт на закупівлю у машинобудівній компанії Alstom перших 12 поїздів, які працюють на водневих паливних елементах

Про Укренерго: За підсумками 2020 року приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" отримало чисті збитки на суму 27,5 млрд грн.

Про електромобілі: Компанія "Ніссан Мотор Україна" повідомила про офіційний старт продажів цього літа Nissan Leaf - одного з найпопулярніших електромобілів у світі.

Про інвестиції: Технічна компанія Huawei інвестує у дослідження безпілотних та електроавтівок мільярд доларів – хоче конкурувати з Tesla та Xiaomi

Про IT: В Україні нараховується 212 547 ФОПів, які працюють у сфері IT - за рік їхня кількість зросла на 29 111 осіб (на 16%).

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Півтора року тому запрацював закон про концесію. Що це змінило?

30 жовтня 2019 року в Україні набув чинності закон про концесію. Як він змінив правила гри на ринку та чи дозволить оновити інфраструктуру в країні?