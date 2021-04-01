Новини 1 квітня: пенсійний вік для жінок підвищили, розмір пенсій – також

Про пенсійний вік. З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Про розмір пенсій. З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії перерахують для 2 млн осіб.

Про Ощадбанк. У НБУ висловили занепокоєння щодо рішення паризького апеляційного суду, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу у справі Ощадбанку проти РФ щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова.

Про декларацію Шевченка. Голова Нацбанку Кирило Шевченко за 2020 рік задекларував 21,473 млн грн зарплати. Кошти Шевченко тримає в українських, чеському та швейцарських банках.

Про ІСД. Суд відкрив провадження щодо банкрутства корпорації "Індустріальна спілка Донбасу". За цим може стояти російська ВЕБ.РФ.

Ексклюзив ЕП

Українська "ракета", у яку ніхто не вірив: історія сервісу доставки їжі Rocket

Як з'явився та як заробляє український сервіс доставки їжі, чому в проєкт не вірили інвестори і завдяки чому він став успішним.