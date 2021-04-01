Рахунки у швейцарських банках та мільйони зарплати: що показав у декларації голова НБУ

Голова Нацбанку Кирило Шевченко за 2020 рік задекларував 21,473 млн грн зарплати, зокрема, 19,04 млн грн - в "Укргазбанку", 2,433 млн грн - в НБУ.

Про це свідчать дані його декларації за минулий рік.

В "Укргазбанку", де Шевченко працював головою правління до призначення в НБУ, окрім зарплати, він також отримав додаткове благо у розмірі 67,9 тис грн.

Також він вказав 120,9 тис грн профспілкових витрат.

Крім цього, від профспілкової організації банку - 500 грн подарунку у грошовій формі та подарунок у негрошовій формі в еквіваленті 1 тис грн.

Голова НБУ отримав 11,6 тис грн страхових виплат від ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ" та 5,3 тис грн додаткового блага від компанії "Проспектс Україна".

Крім цього, він вказав 509 гривень інвестиційного доходу від корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ та 275,6 тис. гривень процентів від вкладу в "Укргазбанку".

При цьому, за рік Шевченко зробив пенсійний внесок у НБУ у розмірі 49,9 тис гривень.

"Основну частину суми доходів за 2020 рік, задекларованої головою Нацбанку, становлять виплати за попереднім місцем роботи.

Збільшення суми готівкових коштів пов‘язано з отриманням виплат при звільнені з АБ "Укргазбанк", що передбачено відповідними нормативно-правовими документами. Посаду голови НБУ Кирило Шевченко обіймає з 16 липня 2020 року", - уточнили ЕП у прес-службі Нацбанку.

Голова НБУ також вказав, що разом із дружиною Юлією отримав 163,5 тис грн виплат за облігаціями, майже 1,23 млн грн процентів від Banque Lombard Odier and Co., 187,3 тис грн страхових виплат від UNIQA Austria.

А також - 3,436 млн грн від відчуження корпоративних прав та 498,4 тис грн від часткового погашення облігацій.

Зазначається, що Юлія Шевченко отримала минулого року 20,8 тис грн зарплати у страховій компанії "Універсальний поліс".

При цьому, на рахунках у банках Шевченко має 647,3 тис грн і 313,5 тис євро (у т.ч. на рахунку у чеському Expobank), на спільних рахунках з дружиною - 3,241 млн доларів (у т.ч. - на рахунках у швейцарських банках) та 6,6 тис євро.

Також Шевченко має 50,4 тис грн накопичених пенсійних внесків у корпоративному пенсійному фонді. Готівкою він тримає 256,6 тис доларів і 10 тис євро, дружина - 25 тис євро, 27 тис доларів та 120 тис гривень.

У спільній власності - 4,605 млн грн готівки.

Голова НБУ також вказав кредит дружини у "Кристалбанку", його залишок на кінець минулого року - 133,04 тис грн.

Серед нерухомості у спільній власності подружжя - квартира в Києві загальною площею 304 кв. м та 2 машиномісця.

У користуванні - квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Києві площею 280 кв. м та 2 земельні ділянки в Київській області площею 2500 кв. м та 308 кв. м.

Також у власності дружини перебуває земельна ділянка в Криму площею 1200 кв. м.

Шевченко також вказав авторське право на статтю "Індекс іпотечного кредитування, як інструмент здешевлення іпотечних кредитів" (у співавторстві).

Крім цього, дружині належать 5 наручних годинників із дорогоцінних металів з розсипом коштовного каміння, 2 наручні годинники з дорогоцінного металу, 4 браслети з коштовним камінням, 5 ювелірних гарнітурів, 2 каблучки з дорогоцінним камінням, 2 пари сережок, шкіряна сумка Hermes та 2 шуби.

Шевченко має 3 наручні годинники з дорогоцінних металів. Також в декларації є телевізор LOEWE.

Голова НБУ має у власності автомобіль Рeugeot 2016 року випуску і квадроцикл.

Також спільно з дружиною має право користування автомобілями Mercedes-Benz 2012 року випуску і Land Rover 2013 року випуску.

Крім цього, має право користування катером Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Про декларацію за 2019 рік, яку Шевченко подав перед призначенням головою НБУ, читайте за посиланням: Мільйони зарплати, рахунки у банках і кредит дружини: що показав у декларації новий голова НБУ

Економічна правда