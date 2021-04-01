Перерахунок з 1 квітня: для кого і наскільки зростуть пенсії

З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій на 11% з 1 березня.

Пенсії перерахують приблизно для 2 млн осіб, що передбачено ст. 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, пенсію перерахують тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена чи перерахована до 1 квітня 2019 року.

При цьому, пенсію не перерахують для приблизно 700 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 квітня 2019 року - для них запланований найближчий перерахунок не раніше квітня 2022 року.

Перерахунок пенсії залежить від зарплати та тривалості страхового стажу і визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

При цьому, перераховуватися буде "чиста пенсія", нарахована за роки стажу - без спеціальних доплат.

Формула розрахунку пенсії наступна:

Пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж обчислюється у відсотках (1 рік = 1%), відповідно до нього зарахують весь час, який особа пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію.

Коефіцієнт заробітку вплине на збільшення пенсії у випадку, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата пенсіонера, який продовжує працювати.

При цьому, якщо пенсіонер, який працює, тепер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, то під час перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата - ні.

Для перерахунку пенсій українцям не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

"Органи Пенсійного фонду щорічно з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Економічна правда