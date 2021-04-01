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У Нацбанку відреагували на програш Ощадбанком апеляції у спорі з РФ

Четвер, 1 квітня 2021, 09:00
 

У НБУ висловили занепокоєння щодо рішення паризького апеляційного суду, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу у справі Ощадбанку проти РФ щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Висловлюємо занепокоєння щодо рішення паризького апеляційного суду, який відхилив Рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова.

Національний банк України наголошує на винятковій важливості доведення на міжнародному рівні протиправності дій РФ стосовно України, зокрема щодо загарбання українських фінансових активів під час окупації Кримського півострову", - йдеться у заяві.

"Керівництво відповідних банківських установ має з високою відповідальністю і зваженістю підходити до подання судових позовів до міжнародних судових інституцій і бути готовим на високому професійному рівні відстоювати інтереси держави на всіх етапах судового розгляду справ.

Важлива передумова для ефективного забезпечення захисту інтересів банку та держави - злагоджена робота нової управлінської команди банку, яка повинна формуватись на засадах професійності та досвіду", - додали у Нацбанку.

Нагадуємо:

Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Російської Федерації про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда

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НБУ Ощадбанк суд Росія Крим

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