Суд відкрив справу щодо банкрутства ІСД 

30 березня Госпсуд Донецької області відкрив провадження за позовом компанії Indumet S.A. (Люксембург) щодо банкрутства корпорації "Індустріальна спілка Донбасу" (ІСД) – за Indumet S.A. може стояти російська ВЕБ.РФ.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на повідомлення суду.

Ініціатор цієї процедури – компанія Indumet S.A. (Люксембург). Раніше акціонер ІСД Сергій Тарута заявляв, що за цією компанією стоїть державна корпорація розвитку ВЕБ.РФ (російський Внєшекономбанк).

"За гроші Внєшекономбанку ця компанія скуповувала борги ІСД і потім вирішила, що "нам український акціонер не потрібен". Ми скупимо все і потім через банкрутство візьмемо під контроль всі активи", – говорив Тарута.

За словами народного депутата, при вході росіян до складу акціонерів ІСД була досягнута попередня домовленість про створення вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної компанії. Але цього не сталося, а фінансування корпорації відбувалося за рахунок кредитів українських акціонерів – Тарути і Олега Мкртчана.

Співвласниками ІСД є Сергій Тарута і Олег Мкртчан, а також російські акціонери. У серпні 2019 року Московський міський суд засудив Мкртчана до 9 років позбавлення волі за шахрайство на 1 млрд рублів.

Водночас, ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" також подавало заяву в межах даної справи щодо відкриття процедури банкрутства корпорації "Індустріальна спілка Донбасу".

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо викупу холдингом "Ментінвест" Ріната Ахметова активів Дніпровського металургійного комбінату - одного з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Люксембурзька компанія Indumet S.A. просить суд відкрити провадження у справі про банкрутство корпорації "Індустріальний Союз Донбасу".