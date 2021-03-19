В Офісі Зеленського "зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар" у НБУ

В Офісі президента закликали керівництво НБУ "відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети - макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина".

Про це йдеться у повідомленні ОП у Telegram.

"Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків.

Офіс президента Володимира Зеленського за підтримки західних партнерів України продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з Приватбанком", - йдеться у позиції ОП.

Нагадаємо:

Видання Kyiv Post повідомило, що проти першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ, які працювали над розслідуванням та націоналізацією Приватбанку у 2016 році, ведеться розслідування - їм загрожують потенційні звинувачення у держзраді та розкраданні.

За словами джерел Kyiv Post, ініціатором відновлення розслідування міг бути нинішній голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента, розслідування проводять СБУ та ДБР.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що їй не відомо про будь-які звинувачення на її адресу щодо співпраці з агенством Kroll по справі Приватбанку, але, за її словами, всередині НБУ ведуться внутрішні розслідування щодо такої співпраці.

У Нацбанку заявили, що сприяють розслідуванням правоохоронних органів про зловживання щодо Приватбанку.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

27 травня 2019 року Приватбанк подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

Читайте також: Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Ключові судові справи щодо Приватбанку