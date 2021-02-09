У Мінекономіки розраховують на оптимальну редакцію законопроєкту про локалізацію

Міністр економіки Ігор Петрашко сподівається на розробку редакції законопроєкту про локалізацію, яка задовольнить міжнародних партнерів та водночас дозволить "підтримати виробника".

Про це він розповів під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Без того, щоб стимулювати виробництво в Україні та використання спрямування державних коштів на закупівлю тих товарів, які виробляються в Україні, суттєвого прогресу в країні не буде", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що всі країни Європейського Союзу і США використовують стимулювальні механізми, аби держкошти йшли на закупівлю тих товарів, які виробляються у них у країнах.

Петрашко додав, що наразі відбуваються консультації з ЄС і США щодо законопроекту про локалізацію (№3739 щодо внесення змін до закону України "Про державні закупівлі"), оскільки реакція на нього неоднозначна.

На його думку, використання нецінових критеріїв піде на користь торгівлі України з Євросоюзом та Сполученими Штатами:

"Тому ми хочемо знайти формат переконання і знайти ту версію [законопроєкту], яка дасть змогу нам підтримати виробника".

Нагадаємо:

У Європейському Союзі сподіваються, що Україна "утримається від ухвалення законодавства", що суперечить Угоді про асоціацію, зокрема - законопроєкту про локалізацію.

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію та рекомендував Верховній Раді його прийняти у другому читанні.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування.

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін, заявляв прем'єр Денис Шмигаль.

Читайте також: "Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника".

"Купуй українське": як вплине на економіку закон про локалізацію

Аналіз Київської школи економіки: Купуй непрозоро, сварись з ЄС: чим небезпечна нова ініціатива з підтримки промисловості