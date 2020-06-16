В Мінекономіки хочуть ввести новий критерій для держзакупівель через Prozorro 

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко на брифінгу.

"Державні структури при закупівлях повинні віддавати перевагу товарам, які частково вироблені в Україні.

Ми два тижні тому внесли на обговорення проєкт пілотної постанови щодо локалізації виробництва в секторі машинобудування.

Для держзакупівель, які здійснюються через Prozorro, крім цінових критерій, вводиться критерій локалізації (який діє у багатьох країнах світу).

Якщо рівень українського компоненту в товарі (заробітні плати, податки, виробництво) більше 35% - такий товар претендує на додатковий критерій "локалізація". В системі закупівель такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної оцінки", - повідомив міністр

Також Петрашко зазначив, що до 50% виробництва компонентів для локомотивів теж можуть відбуватися в Україні.

Економічна правда