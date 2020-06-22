Локалізація і Prozorro: Кабмін закликали "зупинити відкат" закупівельної реформи

Трансперенсі Інтернешнл Україна та низка громадських організацій закликають уряд не підтримувати цей проєкт, оскільки він суперечить чинному законодавству і міжнародним зобов’язанням України, а також містить корупційні ризики", - йдеться у заяві.

"Насамперед прийняття запропонованої постанови буде перевищенням повноважень Кабміну. Адже терміни "локалізація виробництва", "суб’єкт господарювання сфери машинобудування" і "техніка галузі машинобудування" відсутні в Законі України "Про публічні закупівлі", а всі зміни сфери мають регулюватися даним законом", - додали громадські організації.

Також підкреслюється, що запровадження локалізації негативно позначиться на конкуренції та призведе до подорожчання закупівель.

"Якщо на тендері будуть пропонувати іноземний товар, дешевший за вітчизняний, переможцем стане продукт з національною локалізацією. Переплата буде сягати до 30 відсотків, а питання якості відходить на другий план.

Ця ініціатива порушує міжнародні зобов’язання, які Україна взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про Державні закупівлі в межах СОТ. Відповідно до них, Україна не має віддавати перевагу будь-яким учасникам публічних закупівель та забезпечити "рівні правила гри" в закупівлях як для іноземних, так і вітчизняних компаній", - додали в "ТІ Україна".