Локалізація і Prozorro: Кабмін закликали "зупинити відкат" закупівельної реформи
"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критетрію локалізації в закупівлях машинобудування.
Про це йдеться у зверненні "ТІ Україна" та інших громадських організацій.
"Відповідно критерію локалізації, у такий спосіб виробники, які підтвердили свою "національність", будуть отримувати переваги на тендерах.
Трансперенсі Інтернешнл Україна та низка громадських організацій закликають уряд не підтримувати цей проєкт, оскільки він суперечить чинному законодавству і міжнародним зобов’язанням України, а також містить корупційні ризики", - йдеться у заяві.
"Насамперед прийняття запропонованої постанови буде перевищенням повноважень Кабміну. Адже терміни "локалізація виробництва", "суб’єкт господарювання сфери машинобудування" і "техніка галузі машинобудування" відсутні в Законі України "Про публічні закупівлі", а всі зміни сфери мають регулюватися даним законом", - додали громадські організації.
Також підкреслюється, що запровадження локалізації негативно позначиться на конкуренції та призведе до подорожчання закупівель.
"Якщо на тендері будуть пропонувати іноземний товар, дешевший за вітчизняний, переможцем стане продукт з національною локалізацією. Переплата буде сягати до 30 відсотків, а питання якості відходить на другий план.
Ця ініціатива порушує міжнародні зобов’язання, які Україна взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про Державні закупівлі в межах СОТ. Відповідно до них, Україна не має віддавати перевагу будь-яким учасникам публічних закупівель та забезпечити "рівні правила гри" в закупівлях як для іноземних, так і вітчизняних компаній", - додали в "ТІ Україна".
"Мінекономрозвитку на чолі з Ігорем Петрашком хоче відкотити закупівельну реформу та порушити головний принцип Prozorro - рівні правила гри.
Непрозорий механізм підтвердження ступеня локалізації може стати корупційним ризиком. Щоб збільшити шанс стати переможцем тендеру, виробник має надати у Мінекономрозвитку визначений перелік документів. Саме міністерство буде розраховувати та підтверджувати ступінь локалізації. Однак інформація, яку подає заявник, не підлягає розголошенню", - йдеться у зверненні.
Крім цього, наголошується, що проєкт постанови не містить економічного обґрунтування.
"По-перше, позитивний вплив на галузь не підтверджено ніякими розрахунками. По-друге, варто було б оцінити і додаткове навантаження на бюджет, якщо державні замовники будуть змушені закуповувати дорожчу вітчизняну техніку", - пояснили громадські організації.
Автори звернення нагадали, що у 2017 році саме Мінекономрозвитку виступало проти подібного законопроєкту "Купуй українське - плати українцям", який теж пропонував запровадити неціновий критерій локалізації в публічні закупівлі. Тоді проєкт прийняли у першому читанні, але не прийняли в цілому.
Серед громадських організацій, які підписали звернення, - Трансперенсі Інтернешнл Україна та DOZORRO, Центр Протидії Корупції, Проект "Ліга антитрасту", "Наші гроші" та інші.
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