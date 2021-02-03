У ЄС сподіваються, що Рада не підтримає локалізацію у держзакупівлях

У Європейському Союзі сподіваються, що Україна "утримається від ухвалення законодавства", що суперечить Угоді про асоціацію, зокрема - законопроєкту про локалізацію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Украй важливе питання: ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від ухвалення законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується і пропозиції впровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель", - сказав Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Нагадаємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію та рекомендував Верховній Раді його прийняти у другому читанні.

У липні 2020 року Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №3739, який передбачає введення додаткового критерію у системі державних закупівель – рівня локалізації виробництва.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування.

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін, заявляв прем'єр Денис Шмигаль.

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