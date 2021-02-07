Новини вихідних: продовження будівництва Nord Stream 2, відключення енергоблоків

Про "Північний потік- 2". Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

Французький президент Емманюель Макрон підтримав позицію німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про зростання економіки. Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 після п'яти послідовних кварталів спаду, за умови, що уряд дотримуватиметься послаблення коронавірусних обмежень.

Про зупинку енергоблоків. Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що на електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки.

Про банки. Генеральний менеджер Альфа-Банку Рафал Ющак домовився із власником Idea Bank Лешеком Чарнецьким про продаж.

Про ПФ. Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому сбори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану.