На електростанціях ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що на електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки.

Про це він написав у своєму telegram.

За його словами, на аварійний ремонт зупинено блок #2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина - шум у топці котла. А також на аварійний ремонт зупинено блок #5 Добротвірськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина - несправність автомата безпеки.

"Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14С. Тим не менше системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел, всім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії", - написав він.

Нагадуємо:

Раніше ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.