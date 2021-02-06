На електростанціях ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки
Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що на електростанціях групи компаній ДТЕК аварійно зупинено два енергоблоки.
Про це він написав у своєму telegram.
За його словами, на аварійний ремонт зупинено блок #2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина - шум у топці котла. А також на аварійний ремонт зупинено блок #5 Добротвірськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причина - несправність автомата безпеки.
"Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14С. Тим не менше системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел, всім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії", - написав він.
Нагадуємо:
Раніше ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.
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