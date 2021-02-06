Альфа-Банк купує Ідея Банк — ЗМІ

Генеральний менеджер Альфа-Банку Рафал Ющак домовився із власником Idea Bank Лешеком Чарнецьким про продаж.

Про це пише FinClub з посиланням на кілька джерел на банківському ринку.

Сторони планують закрити угоду до кінця літа 2021 року, кажуть співрозмовники.

У пресслужбі Альфа-Банку інформацію про угоду не коментують.

Сьогодні власник українського Ідея Банку оголосив на Варшавській фондовій біржі, що правління Getin Holding S.A, якому належить 100% акцій українського Ідея Банку, підписало 5 лютого з неназваною "особою, яка працює на українському ринку", угоду щодо двох компаній – Ідея Банку і ТОВ "Нью Фінанс Сервіс".

"Відповідно до угоди учасник тендера приступить до комплексної перевірки компаній, і після її позитивного результату сторони перейдуть до узгодження умов потенційної угоди", – зазначено в повідомленні.

Getin Holding S.A. погодився надати учаснику торгів "на період до 30 квітня 2021 року ексклюзивні права на переговори про можливий продаж компаній".

Нагадуємо:

У вересні 2020 року мажоритарного власника і главу наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинуватили в шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

Уже в грудні Idea Bank опинився на межі банкрутства через негативний капітал у 130 млн дол і його примусово приєднали до іншого банку