Альфа-Банк купує Ідея Банк — ЗМІ
Генеральний менеджер Альфа-Банку Рафал Ющак домовився із власником Idea Bank Лешеком Чарнецьким про продаж.
Про це пише FinClub з посиланням на кілька джерел на банківському ринку.
Сторони планують закрити угоду до кінця літа 2021 року, кажуть співрозмовники.
У пресслужбі Альфа-Банку інформацію про угоду не коментують.
Сьогодні власник українського Ідея Банку оголосив на Варшавській фондовій біржі, що правління Getin Holding S.A, якому належить 100% акцій українського Ідея Банку, підписало 5 лютого з неназваною "особою, яка працює на українському ринку", угоду щодо двох компаній – Ідея Банку і ТОВ "Нью Фінанс Сервіс".
"Відповідно до угоди учасник тендера приступить до комплексної перевірки компаній, і після її позитивного результату сторони перейдуть до узгодження умов потенційної угоди", – зазначено в повідомленні.
Getin Holding S.A. погодився надати учаснику торгів "на період до 30 квітня 2021 року ексклюзивні права на переговори про можливий продаж компаній".
Нагадуємо:
У вересні 2020 року мажоритарного власника і главу наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинуватили в шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack.
Уже в грудні Idea Bank опинився на межі банкрутства через негативний капітал у 130 млн дол і його примусово приєднали до іншого банку
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