Reuters: Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021

Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 після п'яти послідовних кварталів спаду, за умови, що уряд дотримуватиметься послаблення коронавірусних обмежень.

Це показало опитування Reuters.

Згідно з медіанним прогнозом українських аналітиків, опитаних Reuters, валовий внутрішній продукт у січні-березні скоротиться на 0,5% у порівнянні з попереднім роком, але потім зросте на 10,2% у другому кварталі від низької бази.

Видання пише, що різкий відскок у другому кварталі частково пов'язаний із низькою базою з 2020 року, коли економіка скоротилася на 11,4% у квітні-червні, оскільки обмеження щодо коронавірусу були особливо жорсткими.

Вища сезонна активність у сільському господарстві та будівництві у другому кварталі також, швидше за все, сприятиме економічному відновленню, стверджують аналітики.

А середній прогноз 12 аналітиків передбачає зростання економіки на 4% у 2021 році.

Нагадуємо:

Мінекономіки України оцінює спад ВВП у 2020 році у 4,2% і зростання у 2021 році в 4,8%.

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