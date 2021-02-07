Пенсійний фонд прозвітував про свої доходи у січні: надходження від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану

Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому сбори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану.

Про це повідомляється на сайті установи.

Повідомляється, що з його доходів у 36,6 млрд, власні надходження склали 22,8 млрд, а надходження з держбюджету - 13,8 млрд.

ПФУ уточнює, що надходження від ЄСВ склали 19,9 млрд. Це на 2,1 млрд менше від плану (22 млрд грн).

Доходи ПФУ в січні 2020 року були 33,8 млрд, у т.ч. власні надходження - 21,5 млрд, надходження з держбюджету - 12,3 млрд.

Нагадуємо:

У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.

Уряд 18 листопада схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

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