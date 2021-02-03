Новини 3 лютого: санкції Зеленського, перша ліцензія для казино

Про гральний бізнес: Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей 2 лютого видала ТОВ "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Компанія має сплатити за ліцензію 39 млн грн.

Про санкції: Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK

Про справу "Приватбанку": Суд задовольнив клопотання Приватбанку щодо додаткового платежу в рахунок відшкодування витрат банку та зобов’язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова разом із іншими компаніями-відповідачами здійснити додаткову виплату 1 мільйона фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року

Про Amazon: Засновник Amazon Джефф Безос залишить пост гендиректора компанії, натомість він стане виконавчим головою ради директорів

Про "Нафтогаз": "Нафтогаз" як акціонер понад 50% акцій "Укрнафти" доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів "Укрнафти" між НАК та міноритарними акціонерами.

Про газ та МВФ: Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у МВФ не були розлючені через фіксацію ціни на газ в Україні - за його словами, представники Фонду виявили стурбованість, але "зараз це питання обговорюється".

Про авіапростір: Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", не буде підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, як планувалось раніше.

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Як трудовим мігрантам отримувати пенсію в Україні та за кордоном

Хто з українських заробітчан претендує на пенсію за кордоном та як її отримати в Україні на підставі іноземного трудового стажу?