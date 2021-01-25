Регулятор схвалив рішення про перевірку запасів вугілля на 5 теплоенерго

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, проведе позапланові невиїзні перевірки резервів палива на "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Центренерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго".

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

"25 січня 2021 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда