Шмигаль про Мінагрополітики: Сьогодні міністерство повноцінно може працювати

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що новостворене МінАПК "сьогодні повноцінно може працювати", за його словами, йде робота по повноцінному початку діяльності міністерства.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

"Стосовно аграрної політики, новоствореного міністерства - у цю середу прийняте відповідне положення про міністерство, яким йому передані всі повноваження, повністю відбувся розподіл обов'язків між Міністерством охорони довкілля, Мінекономіки і МінАПК.

Залишається один дискусійний момент щодо державної програми зрошення, яка має бути в МінАПК. Сьогодні міністерство повноцінно може працювати - призначений державний секретар, міністр формує зараз команду, є приміщення", - сказав прем'єр.

"Тобто йде вся робота по повноцінному початку діяльності міністерства", - додав він.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що робота міністерства у повноцінному режимі почнеться з 1 березня.

Уряд ухвалив постанову № 1344 від 28 грудня 2020 року - вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року. Постанова вступила в дію з 6 січня 2021 року.

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявляв раніше прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда