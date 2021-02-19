Вітренко допустив збільшення податку на викиди СО2 для компенсації "зеленого" тарифу

На довгострокову перспективу опрацьовується таке рішення як збільшення податку на викиди СО2 та використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на зустрічі з представниками Європейсько-Українського Енергетичного Агентства і Української Вітроенергетичної Асоціації.

"Я прихильник "зеленого" переходу і особисто зацікавлений в тому, щоб енергетика ставала "зеленою", адже це чисте повітря та чисте довкілля для нас та наших дітей.

"Зелений" перехід має бути сталим - економічно і політично. Зараз Міністерство працює над тим, щоб проблеми, які накопичилися в галузі впродовж десятиліть, почали вирішуватись системно. В перспективі система має бути збалансованою і економічно ефективною", - сказав Вітренко.

Він, зокрема, запросив усіх учасників ринку долучатися до розробки дорожньої карти розвитку альтернативної енергетики в Україні, надавати свої пропозиції для вирішення нагальних проблем та реалізації довгострокових перспектив.

"Я вважаю, що ми маємо розробити цю дорожню карту із максимальним залученням сторін: учасників ринку, інвесторів, стейкхолдерів, споживачів - як промислових, так і побутових. Це має бути реальний документ, який передбачатиме сталий розвиток галузі", - додав в.о. міністра.

У Міненерго зазначили, що для збалансування ринку альтернативної енергетики у короткостроковій перспективі наразі розглядається можливість випуску "зелених" облігацій із можливістю надання держгарантій.

"Зелені" облігації є, можливо, найбільш важливим короткостроковим заходом, тому що він допомагає повністю вирішити проблему із накопиченим боргом і частково компенсувати різницю між "зеленим" тарифом та ринковою ціною цього року", - підкреслив Вітренко.

При цьому, на довгострокову перспективу опрацьовується таке рішення як збільшення податку на викиди СО2 та використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

"Наразі цей податок (Carbon tax) в Україні в десятки разів менше, ніж у Європейському Союзі, водночас викиди - найбільші", - підкреслюють в Міненерго.

"Це буде справедливо: хто забруднює довкілля і негативно вливає на зміну клімату, ті платять. Ті, хто робить умови життя кращими, довкілля - чистішим, отримують певну компенсацію", - сказав Вітренко.

Нагадаємо:

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такоо боргу в майбутньому.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн.

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Раніше стало відомо, що перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики у рамках меморандуму буде здійснено у четвер, 4 лютого.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

Економічна правда