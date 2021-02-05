"Гарпок" виплатив 900 мільйонів за "зеленими" боргами

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє пресслужба "Гарпоку".

"Державне підприємство "Гарантований покупець" розпочало процес погашення заборгованості перед виробниками електроенергії. 4 лютого 2021 року виробникам електроенергії перерахували кошти за товарну продукцію 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Так, перший транш виплат за "зеленим" тарифом становить 0,9 млрд грн.

Зазначається, що ДП "НАЕК "Енергоатом" також було сплачено близько 0,9 млрд грн за електричну енергію, придбану у нього для забезпечення потреб побутових споживачів.

Виплати здійснюються завдяки коштам, отриманим від ПрАТ "НЕК "Укренерго" "в погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, та розподілені відповідно до частки відповідних спеціальних обов'язків у вартості цієї послуги".

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики у рамках меморандуму буде здійснено у четвер, 4 лютого.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

Економічна правда